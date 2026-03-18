Nel match al Picco, un rigore di Saporiti, entrato come sostituto, al minuto 94 evita la sconfitta per l’Empoli. La partita si conclude con un risultato di parità, mantenendo i toscani a galla nel campionato. La gara è stata caratterizzata da un episodio decisivo all’ultimo minuto di recupero, che ha cambiato le sorti dell’incontro.

Un rigore di Saporiti, ancora decisivo alzandosi dalla panchina, all’ultimo minuto di recupero salva l’ Empoli dall’ennesima sconfitta di questo girone di ritorno. Un gol proprio sotto gli oltre 300 tifosi azzurri accorsi al Picco, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il proseguo del campionato azzurro e che vanifica l’aggancio dello Spezia. Un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo, ossia poco, pochissimo. Rispetto alla sfida col Mantova stavolta Caserta disegna un 4-3-3 con un trequartista in meno (Ilie) e un centrocampista in più (Degli Innocenti), schierando Shpendi ed Elia esterni alti a supportare Nasti. La scelta, però, se da un lato permette agli azzurri di fare più densità in mezzo al campo, non paga in fatto di fluidità offensiva con Magnino e compagni che faticano ad imbastire azioni degne di nota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Saporiti salva l’Empoli. Un rigore a tempo scaduto evita la sconfitta al Picco. Gli azzurri restano a galla

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