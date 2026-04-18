napoli lazio 0 0 conte conferma il tridente delle meraviglie live

Al Maradona si affrontano Napoli e Lazio nella partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La sfida termina senza reti, con il tecnico dei partenopei che conferma il tridente offensivo. La partita si gioca in un clima di attesa, con entrambe le squadre che cercano di conquistare punti importanti nella corsa verso la classifica finale.

Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ritorno nello stadio intitolato a Diego anche Maurizio Sarr, non alla prima sfida da ex ma comunque sempre un momento toccante per lui. Per la partita contro i biancocelesti del comandante, Conte conferma l’undici titolare delle ultime partite di campionato, tra cui anche Spinazzola e Politano sulle fasce di centrocampo. Unico cambio rispetto alle ultime è l’inserimento di Beukema per l’acciaccato Juan Jesus. Sarri risponde con il 4-3-3 classico per le sue squadre, attacco a tre composto da Cancellieri, Noslin e Zaccagni, con il sistema del falso nueve molto caro all’allenatore toscano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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