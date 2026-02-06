Napoli abbondanza offensiva e certezze tattiche | Conte blinda il tridente

Il Napoli ha rafforzato la sua attacco e ora può contare su più opzioni offensive. Antonio Conte ha deciso di blindare il suo tridente, sfruttando al massimo la rosa a disposizione. La squadra mostra sicurezza tattica e una maggiore varietà nelle scelte offensive, elementi che potrebbero fare la differenza nelle prossime partite.

"> NAPOLI – L’attacco del Napoli ora abbonda, almeno nei singoli, e offre ad Antonio Conte un ventaglio di soluzioni che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il ritorno di Lukaku e la sua condizione in costante crescita hanno ampliato le opzioni offensive, pur con un tridente che appare ormai consolidato: Elmas e Vergara alle spalle di Højlund, pronti a essere confermati anche contro il Genoa. Alle spalle dei titolari, però, le alternative non mancano. Big Rom ha messo minuti nelle gambe nell’allenamento congiunto contro il Giugliano, mentre Alisson Santos e Giovane – quest’ultimo autore di una doppietta – si candidano a incidere a gara in corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, affare fatto per Allison Santos: secondo rinforzo per l’attaccoAccordo per il brasiliano con lo Sporting di Lisbona, prestito e diritto di riscatto, stamattina è atteso in Italia per visite mediche e firma ... napoli.repubblica.it

