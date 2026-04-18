Il Napoli subisce la prima sconfitta in casa dopo 26 partite, mentre la Lazio ottiene una vittoria per 2-0 in trasferta nel match della 33ª giornata di Serie A. La partita si è giocata al

AGI - Colpo della Lazio al "Maradona". La formazione di Sarri batte 2-0 il Napoli in trasferta nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Un gol per tempo per i biancocelesti — Cancellieri al 6' e Basic al 57' — che tornano al successo dopo la sconfitta con la Fiorentina e il pareggio con il Parma. Prova al limite della perfezione dei capitolini, che sbagliano anche un rigore con Zaccagni al 31'. Prestazione deludente del Napoli, che non riesce a dare la zampata finale per blindare il piazzamento in zona Champions e resta fermo al secondo posto con 66 punti. La Lazio sale in nona posizione con 47 punti, accorciando a -1 dal Bologna, impegnato domani sera contro la Juventus.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Napoli ko in casa dopo 26 giornate, la Lazio vince 2-0

Lazio-Napoli, la doppia espulsione di Mazzocchi e Marusic

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