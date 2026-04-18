Il Napoli perde 0-2 contro la Lazio nel match della 33ª giornata di Serie A disputato al Maradona. Le reti dei biancocelesti sono state segnate da Cancellieri al sesto minuto e da Basic al 57°. La squadra di casa non ha effettuato tiri in porta durante l'incontro e sembra già proiettata verso le vacanze estive.

? In Sintesi Il Napoli crolla in casa contro la Lazio per 0-2 nella 33ª giornata di Serie A, punito dalle reti di Cancellieri (6?) e Basic (57?). La squadra di Antonio Conte è apparsa svuotata, chiudendo il match con l’allarmante dato di zero tiri in porta. Solo un monumentale Vanja Milinkovic-Savic, capace di parare un rigore a Zaccagni al 31?, ha evitato un passivo più pesante. Con questo risultato l’ Inter scappa a +12, mentre il Napoli vede ridursi il vantaggio sulle inseguitrici per il secondo posto. Le pagelle sono impietose: 4,5 per Buongiorno e Lobotka, mentre i cambi di Conte non hanno prodotto la reazione sperata. Napoli Lazio 0-2, crollo al Maradona: la Lazio vince e Sarri domina Come è finita Napoli-Lazio del 18 aprile 2026, quali sono i voti delle pagelle e perché il Napoli ha perso senza fare tiri in porta?.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli abulico e già in vacanza: la Lazio vince 0-2 al Maradona. Zero tiri in porta

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Inutile girarci intorno: prestazione indecente. Bisogna scavare nel passato più cupo per ricordare un Napoli così brutto, balneare e abulico. Anzi, ci è andata bene: il passivo contro la Lazio poteva essere molto più pesante. Mister, così non ci siamo. La gestion - facebook.com facebook