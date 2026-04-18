Mutuo e detrazioni 730 | i 3 rischi per non perdere il rimborso

Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del Modello 7302026, i contribuenti che hanno un mutuo per la casa devono prestare attenzione alle detrazioni sugli interessi passivi. È importante rispettare le modalità di compilazione e conservare tutta la documentazione necessaria. Errori o omissioni potrebbero compromettere il diritto al rimborso, rendendo fondamentale una corretta gestione delle pratiche fiscali.

Con la stagione delle dichiarazioni fiscali ormai alle porte, i contribuenti che hanno sottoscritto un finanziamento per la casa devono prepararsi a gestire con estrema precisione le detrazioni relative agli interessi passivi nel Modello 7302026. Questa agevolazione, che punta a ridurre il carico fiscale sulle famiglie, richiede una conoscenza millimetrica dei requisiti di residenza e delle tempistiche contrattuali per evitare che preziosi rimborsi vadano perduti. Il confine tra diritto e perdi .🔗 Leggi su Ameve.eu

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