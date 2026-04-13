Scuola sale il bonus detrazioni | 190 euro per figlio nel 730

Le famiglie italiane che presenteranno il modello 730 quest’anno avranno a disposizione una detrazione fiscale più alta per le spese scolastiche dei figli. L’agevolazione, che si traduce in un bonus di 190 euro per ogni figlio, riguarda le spese sostenute durante l’anno per l’istruzione e i materiali didattici. L’incremento delle detrazioni sarà visibile nel calcolo finale delle imposte da pagare.

Le famiglie italiane che si preparano alla dichiarazione dei redditi vedranno un beneficio tangibile nel portafoglio grazie all'aggiornamento delle detrazioni per le spese scolastiche. Per l'anno d'imposta 2025, il tetto massimo deducibile per ogni studente sale a 1.000 euro, rispetto agli 800 del passato, permettendo un risparmio fiscale del 19% che si traduce in circa 190 euro annui per ogni figlio, dal periodo dell'asilo nido fino al diploma di maturità. Il passaggio da una detrazione di 152 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, sale il bonus detrazioni: 190 euro per figlio nel 730 Nuovo modello 730, come cambia la dichiarazione dei redditi nel 2026 e cosa sapere su bonus e detrazioniIl modello 7302026 introduce aggiornamenti importanti su detrazioni IRPEF, bonus casa e agevolazioni familiari. Scopriamo il modello 730, dalle detrazioni ai bonus: guida completa alle novitàFirenze, 9 marzo 2026 – La campagna per la dichiarazione dei redditi entra nel vivo con l’approvazione del modello 730/2026, lo strumento più... DETRAZIONI SCOLASTICHE: Ottieni 1.000€ di Rimborso per ogni Figlio!