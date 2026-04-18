Il Consiglio del Municipio Roma VIII, previsto per discutere il destino degli Ex Mercati Generali, è stato interrotto dalla decisione di centrosinistra di bloccare la seduta. La convocazione era già stata fissata, ma la riunione non si è svolta a causa di questa azione, che ha impedito lo svolgimento dei lavori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle assemblee municipali da parte delle forze politiche di maggioranza e opposizione.

La convocazione già fissata del Consiglio del Municipio Roma VIII riguardante il futuro degli Ex Mercati Generali “si è rivelata l’ennesima farsa messa in atto dalla sinistra municipale e capitolina, ormai allo sbando e priva di rispetto per le istituzioni di prossimità”. Questa è la dichiarazione che arriva, tramite una nota congiunta, dai gruppi di Fratelli d’Italia e Forza Italia del Municipio VIII. Nonostante l’importanza cruciale del tema per il quadrante Ostiense, abbiamo assistito a una scena imbarazzante: durante la conferenza dei capigruppo municipali, la maggioranza ha imposto la sconvocazione della seduta del consiglio municipale, già convocata per il 23 aprile prossimo e concordata, al fine di garantire la partecipazione non soltanto del presidente Ciaccheri, ma anche degli assessori capitolini Veloccia e Segnalini.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Municipio Roma VIII: Fd’I-FI, centrosinistra blocca Consiglio su ex Mercati generali

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