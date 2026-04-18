MSC rotta verso l’estate Giro del Mediterraneo su tredici navi da sogno

MSC ha annunciato la stagione estiva 2026, con un itinerario nel Mediterraneo che prevede l’utilizzo di tredici navi. La compagnia ha reso noti i dettagli delle rotte e delle tappe previste, che includono diverse città costiere e porti lungo le coste europee. La programmazione si concentra su crociere che si estendono per tutta l’estate, offrendo itinerari vari e durate differenti per i passeggeri interessati a esplorare il mare e le destinazioni del Mediterraneo.

Presentata la stagione estiva 2026 di MSC Crociere. Il Mediterraneo continua ad essere uno dei mercati più importanti, con 13 navi dedicate e due nuove destinazioni: Marmaris (località della costa sud-occidentale della Turchia, dove il mar Egeo incontra il Mediterraneo, inserita nell’itinerario di MSC Divina) e e Syros, raggiunta da MSC Lirica, perla delle Cicladi, dove il mare blu cristallino incontra le iconiche case bianche. MSC Crociere conferma poi la variegata offerta in Nord Europa, dove saranno presenti quattro navi che permetteranno di visitare gli spettacolari panorami offerti dai Fiordi norvegesi o scoprire alcune delle principali capitali scandinave a bordo di MSC Magnifica, MSC Preziosa, MSC Virtuosa e MSC Euribia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - MSC rotta verso l’estate. Giro del Mediterraneo su tredici navi da sogno MSC World Europa: Il Gigante più Lussuoso del Mediterraneo Notizie correlate Da Taranto al fronte del Mediterraneo: la fregata Martinengo in rotta verso CiproL’unità multiruolo della Marina militare dispiegata nel Mediterraneo orientale mentre l’isola torna al centro delle tensioni geopolitiche tra Europa... Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo: la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migrantiLe 120 persone in viaggio sull'imbarcazione della ong sarebbero state tratte in salvo in tre interventi distinti: sarà il 25esimo sbarco per il porto... Altri aggiornamenti Si parla di: MSC rotta verso l’estate. Giro del Mediterraneo su tredici navi da sogno; Hormuz, il bancomat dello stretto aperto solo per gli amici e l’incognita mine. MSC rotta verso l’estate. Giro del Mediterraneo su tredici navi da sognoPresentata la stagione estiva 2026 di MSC Crociere. Il Mediterraneo continua ad essere uno dei mercati più importanti, con ... quotidiano.net