Molina l’acquisto per mettere le ali al Milan | ecco come è un colpo possibile

Il mercato di gennaio si anima nel mondo del calcio, con il Milan che valuta diverse operazioni per rinforzare la rosa. Tra le possibili trattative, si parla di un acquisto che potrebbe rafforzare il reparto offensivo. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La squadra sta monitorando anche altre opportunità per migliorare la propria posizione in classifica.

Il mercato del Milan estivo si prospetta davvero bollente: la società rossonera dovrà investire per consolidare il progetto tecnico iniziato in questa stagione con Massimiliano Allegri al timone. Se a gennaio il Diavolo si è mosso solo con l'arrivo in attacco di Füllkrug, a giugno il Milan punta al definitivo salto di qualità. Dirigenza e allenatore devono essere allineati per capire e stabilire la strategia da seguire sul mercato. Serviranno quindi investimenti sia d'esperienza che di prospettiva. Allegri si aspetta una rosa che possa puntare a trofei importanti. Come difensori centrali in rosa sono presenti Gabbia, De Winter, Odogu, Tomori e Pavlovic.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Molina l’acquisto per mettere le ali al Milan: ecco come è un colpo possibile Notizie correlate Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpoCalciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla fine del campionato e all'inizio della sessione estiva di mercato. Pellegatti sul possibile ritorno di Galliani al Milan: “Sarebbe il miglior acquisto per la prossima stagione”Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Spider-Man: dopo Doctor Octopus, Alfred Molina interpreterà una vera piovra per Netflix; Caso Adorni, nuove rivelazioni sui prestiti.