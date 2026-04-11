Sudtirol - Modena probabili formazioni | Gialli tra attacco spuntato scelte obbligate e impegni ravvicinati

Il match tra Sudtirol e Modena si avvicina e le probabili formazioni sono oggetto di attenzione. Il tecnico dei biancorossi ha deciso di reintegrare Pecorino in attacco dopo la squalifica, mentre Kofler rimane indisponibile in difesa a causa di un edema osseo al ginocchio destro, che lo ha tenuto fuori dalla partita contro l'Avellino il 18 marzo. Le scelte di formazione sono influenzate anche dagli impegni ravvicinati delle due squadre.