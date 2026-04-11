Sudtirol - Modena probabili formazioni | Gialli tra attacco spuntato scelte obbligate e impegni ravvicinati
Il match tra Sudtirol e Modena si avvicina e le probabili formazioni sono oggetto di attenzione. Il tecnico dei biancorossi ha deciso di reintegrare Pecorino in attacco dopo la squalifica, mentre Kofler rimane indisponibile in difesa a causa di un edema osseo al ginocchio destro, che lo ha tenuto fuori dalla partita contro l'Avellino il 18 marzo. Le scelte di formazione sono influenzate anche dagli impegni ravvicinati delle due squadre.
Sponda Sudtirol, le scelte di CastoriIn attacco i biancorossi ritrovano Pecorino dopo la squalifica. In difesa ancora ai box Kofler per un sovraccarico al comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo che lo tiene fuori dal match con l'Avellino dello scorso 18 marzo. Molina ancora tra i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Sudtirol-Modena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Sudtirol-Modena di Sabato 11 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net
Sudtirol-Modena (Serie B 2025-26): ultimi risultati e prossimi impegniTutto pronto allo Stadio Druso per la sfida tra Sudtirol e Modena, in programma sabato 11 aprile alle ore 15.00 e valida per la 34ª giornata di Serie B 2025-26. datasport.it
I fatti risalgono al 7 dicembre 2024, al termine del match di Serie B tra Juve Stabia e Sudtirol. Alcuni ultras gialloblù presero di mira un gruppo di sostenitori della squadra ospite che si erano trattenuti in città, aggredendoli e portando via loro sciarpe, maglie e v - facebook.com facebook
Castellammare, tifosi in trasferta rapinati dopo Juve Stabia-Sudtirol: 5 misure cautelari e Daspo x.com