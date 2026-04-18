A quattro turni dalla fine del campionato, la distanza tra le prime due squadre si è ridotta a soli due punti, con il vantaggio del Misano sulla Savignanese che si è dimezzato rispetto a quattro settimane fa. La competizione si fa sempre più serrata e ogni partita potrebbe fare la differenza. Il team di casa ha sottolineato l'importanza di mantenere lucidità in vista delle ultime sfide.

Il campionato si avvia alle battute decisive e la corsa al vertice si è improvvisamente riaperta. In quattro giornate il vantaggio del Misano sulla Savignanese è passato da dieci a soli due punti, riducendo al minimo il margine d’errore. Una flessione che ha riacceso il duello in vetta e che impone ora grande lucidità nel finale di stagione. A fare il punto è il direttore generale del Misano, Giorgio Bonardi, che analizza il recente andamento della squadra di Muratori senza allarmismi: "Abbiamo perso due partite di fila contro Gambettola in casa e a Bagnacavallo, ma in realtà la seconda è quella interpretata male. Nella prima ci hanno fermato pali, traversa e un grande portiere avversario: avremmo potuto giocarla per ore senza segnare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Misano, finale da batticuore. Bonardi: "Serve lucidità"

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