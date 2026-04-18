L’allenatore del Minnesota United ha espresso soddisfazione per la prestazione di James Rodriguez alla sua prima gara da titolare con la squadra. Dopo la partita, Knowles ha commentato positivamente l’impatto del giocatore e si è detto fiducioso che possa continuare a contribuire anche nella prossima sfida contro i Portland Timbers. La partita tra le due squadre si svolgerà nelle prossime ore.

Breaking: L’allenatore del Minnesota United Cameron Knowles è rimasto impressionato dall’impatto di James Rodriguez al suo primo avvio per il club e spera che possa continuare contro i Portland Timbers. James si è trasferito in Minnesota a febbraio in vista della Coppa del Mondo di quest’estate, ma ha dovuto aspettare fino a martedì per iniziare; i Loons hanno pareggiato 0-0 contro Sacramento Republic nella US Open Cup prima di prevalere 9-8 ai rigori. Il colombiano è in testa alla classifica per ingressi nel terzo finale (16) e passaggi nel terzo finale (34), mentre ha totalizzato 73 tocchi nei suoi 66 minuti in campo. Knowles ha elogiato la prestazione di James ed è fiducioso che continuerà a far sentire la sua presenza.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Minnesota United contro Portland Timbers: Knowles saluta il “leader” James dopo la prima partenza

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