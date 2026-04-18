Mine vaganti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera alle 21:20 su Rai 2 viene trasmesso il film del 2010 diretto da Ferzan Özpetek, intitolato

Mine vaganti: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mine vaganti, film del 2010 diretto da Ferzan Özpetek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Tommaso Cantone è un giovane che ha lasciato la sua terra d’origine, il Salento, a causa dell’ambiente arretrato e bigotto, e risiede a Roma da diverso tempo, dove ha avuto modo di crearsi una sua indipendenza e vive alla luce del sole la propria omosessualità con il compagno Marco. Dopo parecchio tempo, deciso a rivelare alla propria famiglia il suo orientamento sessuale, ritorna nella sua terra natale, dove viene a confrontarsi con i genitori borghesi e una società diversa.🔗 Leggi su Tpi.it

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1^Tv - Dalle 21.20 "The Rookie" stagione 7 "Mine vaganti" - ep.1 Dopo lo scandalo di corruzione, il dipartimento deve ristabilire la sua credibilità "L'osservatore" - ep.2 La polizia è in allerta: un vigilante mascherato imperversa per le strade di L. A. x.com

Da un'idea degli studenti, il logo del progetto "Mine Vaganti". https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/2026/04/da-unidea-degli-studenti-il-logo-del-progetto-mine-vaganti/ - facebook.com facebook