"Piuttosto che chiudere scuole e ospedali torniamo a prendere gas e petrolio da tutto il mondo, Russia compresa". Matteo Salvini chiude la manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano. 'Senza paura - In Europa padroni a casa nostra' è il titolo dell'evento, aperto da un corteo con almeno duemila persone partito da corso Venezia, con in testa un trattore e gli amministratori locali ed esponenti del Carroccio dietro lo striscione 'Padroni a casa nostra'. Il vicepremier e leader della Lega sale sul palco per ultimo, dopo l'olandese Geert Wilders e Jordan Bardella, e va all'attacco di Bruxelles: "La genialata di Ursula von der Leyen è un nuovo lockdown.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, Remigration Summit in Piazza Duomo: "Padroni a casa nostra"

Milano, al via la manifestazione di Lega e Patrioti europei: Padroni a casa nostra

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