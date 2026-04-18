Milano il concerto dei 5 geni | quando la passione supera il talento

A Milano questo fine settimana si terrà un concerto che vedrà protagonisti cinque talenti vincitori di un concorso pianistico internazionale dedicato ai non professionisti. I partecipanti, scelti tra i migliori di diverse nazioni, si sono qualificati attraverso varie prove e si esibiranno davanti a un pubblico presente in città. L’evento rappresenta un momento di confronto tra giovani pianisti che hanno superato diverse fasi di selezione.

I cinque talenti che hanno trionfato nel concorso pianistico internazionale dedicato ai non professionisti si preparano a esibirsi a Milano questo fine settimana. I vincitori del PianoLink International Amateurs Competition 2025, giunti in città dopo l’appuntamento alla Fazioli Concert Hall di Sacile, terranno un recital collettivo presso i PianoLink Studios di Via Forze Armate 1 nella serata di domenica 19 aprile alle ore 19. Un ponte tra professionismo e passione privata. L’evento che animerà il cuore musicale milanese vedrà protagonisti musicisti che, pur avendo raggiunto vette artistiche tali da superare una commissione di giudici di fama mondiale, continuano a percorrere carriere distinte dalla musica classica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il concerto dei 5 geni: quando la passione supera il talento Notizie correlate Sport paralimpico e inclusione. Quando il talento supera le barriere"Le Paralimpiadi e, in generale, lo sport praticato da atleti con disabilità ci ricorda una verità fondamentale: quando le persone vengono messe... Leggi anche: Concerto di Pasqua: Simon Zhu e l'ORT, quando il talento si fa grazia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I Thirty Seconds to Mars sbarcano a Milano nel 2027: tutto su biglietti e prevendite; Bluvertigo all’Alcatraz di Milano, un concerto tra arte e resistenza; Fulminata anche Milano! Il Palazzacci Tour di Fulminacci arriva al Forum; Frah Quintale, la scaletta 2026 del concerto di Milano. Cosa fare a Milano oggi 16 aprile: Serena Rossi al TAM e Noyz Narcos in concerto al ForumSerena Rossi che porta il suo amore per Napoli sul palcoscenico degli Arcimboldi e Paolo Fresu in concerto al Blue Note con David Linx e Gustavo Beytelmann, un gioco murder mistery all’Uci Bicocca in ... milano.repubblica.it Vsevolod Zavidov in concerto - Serie ZaffiroMercoledì 22 aprile 2026 alle ore 17.00 la Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio 12) ospita un nuovo appuntamento in pomeridiana della Serie Zaffiro della stagione 2 ... mentelocale.it A Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”. x.com Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook