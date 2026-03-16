sport paralimpico e inclusione quando il talento supera le barriere

Le Paralimpiadi mostrano come gli atleti con disabilità competano a livello internazionale, dimostrando abilità sportive di alto livello. Lo sport paralimpico coinvolge numerose discipline praticate da persone con diverse disabilità, che si preparano e partecipano a eventi ufficiali ogni quattro anni. Le competizioni attirano l'attenzione di pubblico e media, evidenziando le capacità di atleti provenienti da vari paesi.

"Le Paralimpiadi e, in generale, lo sport praticato da atleti con disabilità ci ricorda una verità fondamentale: quando le persone vengono messe nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale, possono sorprenderci. I loro successi rappresentano un messaggio potente di inclusione e possibilità". Con queste parole Daniele Cassioli, tra i più grandi campioni di sci nautico paralimpico a livello internazionale, ha racchiuso il senso del confronto ’Includere per vincere’, ospitato alla Casa Paralimpica Italiana al 47° piano della Torre Allianz di Milano. L’incontro, promosso da Autostrade per l’Italia, partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ha riunito sport, ricerca, imprese e terzo settore per riflettere su come costruire una società più inclusiva a partire proprio dai valori dello sport paralimpico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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