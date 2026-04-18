Milano è migrante e antifascista | incursione luminosa sul Pirellone contro il Remigration Summit

Nella notte, sul grattacielo Pirellone di Milano, sono apparse scritte luminose contro il Remigration Summit, evento programmato in città. L'azione si è verificata prima di una manifestazione dei Patrioti Europei in piazza Duomo. L'intervento ha attirato l'attenzione di passanti e forze dell'ordine, senza riportare danni o incidenti significativi. La polemica riguarda le posizioni espresse dai partecipanti all'iniziativa, che si sono opposti a determinate politiche migratorie.

L'iniziativa alla vigilia della manifestazione dei Patrioti Europei in piazza Duomo condivisa sui social da Il Cantiere e altri collettivi: "Un’incursione luminosa contro le tenebre del razzismo, che questa notte ha illuminato il Pirellone, simbolo del potere leghista alla Regione, e Piazza Duomo" .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Milano è migrante e antifascista": incursione luminosa sul Pirellone contro il Remigration Summit Notizie correlate Milano, bagarre in Comune: scontro acceso sul Remigration SummitIl Consiglio comunale di Milano si è trasformato in un campo di battaglia verbale durante l’ultima seduta, tra scontri accesi e accuse incrociate tra... Leggi anche: Milano è "casa di molti popoli": così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Palazzo Marino condanna il Remigration Summit: centrodestra diviso in Aula, FI si astiene; Milano, oggi tre cortei contro il Remigration Summit: orari e percorsi; Remigration Summit a Milano, la città antirazzista si mobilita contro il raduno. Il Remigration summit di Milano alla fine è diventato un’altra cosaSenza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di remigrazione ... ilpost.it Milano blindata per il Remigration Summit, attesi tre cortei di protesta. Salvini: In piazza contro l’Europa sorda e nemicaMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e organizzativa. Sabato 18 aprile la città sarà attraversata da tre cortei di protesta contro il Remigration Summit, mentre la Lega scenderà ... affaritaliani.it Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione facebook Remigration Summit a Milano e tre contro cortei: orari, percorsi, strade chiuse, mezzi deviati x.com