Milano è migrante e antifascista | incursione luminosa sul Pirellone contro il Remigration Summit

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, sul grattacielo Pirellone di Milano, sono apparse scritte luminose contro il Remigration Summit, evento programmato in città. L'azione si è verificata prima di una manifestazione dei Patrioti Europei in piazza Duomo. L'intervento ha attirato l'attenzione di passanti e forze dell'ordine, senza riportare danni o incidenti significativi. La polemica riguarda le posizioni espresse dai partecipanti all'iniziativa, che si sono opposti a determinate politiche migratorie.

L'iniziativa alla vigilia della manifestazione dei Patrioti Europei in piazza Duomo condivisa sui social da Il Cantiere e altri collettivi: "Un’incursione luminosa contro le tenebre del razzismo, che questa notte ha illuminato il Pirellone, simbolo del potere leghista alla Regione, e Piazza Duomo"  .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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