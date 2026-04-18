Milano antifa aggrediscono l' inviata di Mediaset | tensione al corteo

Durante un corteo dei Patrioti a Milano, alcuni manifestanti hanno aggredito un'inviata di Mediaset presente sul posto. La scena ha causato momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell'ordine presenti. La situazione si è surriscaldata e l'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti e degli organi di stampa. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Il corteo dei Patrioti a Milano sta per trasformarsi nel solito episodio di guerriglia urbana. E la colpa non è loro. L'inviata di TgCom 24 Rossella Ivone è stata presa di mira dagli antagonisti - gli Antifa - in una strada del capoluogo milanese. La giornalista stava raccontando la contromanifestazione dell'estrema sinistra. Ma a un certo punto, un signore in maglia nera si è posizionato davanti alla telecamera coprendola con una mano in modo da impedire ai telespettatori di osservare le immagini da casa. "Ecco - ha esclamato l'inviata - questo è il servizio d'ordine degli antagonisti. Ecco come ci stanno aggredendo. Ci stanno cacciando, lo possiamo testimoniare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, antifa aggrediscono l'inviata di Mediaset: tensione al corteo Notizie correlate A Milano il summit dei Patrioti. Tensione al corteo degli antagonisti: azionati gli idranti, aggrediti i giornalistiTre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo. America’s Cup, tensione a Napoli al corteo a BagnoliTensioni al corteo a Bagnoli, a Napoli, mentre all’interno della sede della Municipalità X è in corso il consiglio comunale straordinario sulla...