Milan | manovre per il mercato estivo 2026

Il Milan sta già pianificando le mosse per il mercato estivo del 2026, lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le strategie adottate, c’è l’interesse concreto per il centrocampista Leon Goretzka, considerato uno dei obiettivi prioritari dalla dirigenza. La società ha avviato contatti e monitorato le possibilità di ingaggio, cercando di anticipare eventuali concorrenti. La campagna di rafforzamento prosegue con attenzione e determinazione.

Il Milan non perde tempo e accelera le manovre per il mercato estivo 2026, giocando d’anticipo su uno dei suoi obiettivi principali: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno, è il rinforzo prioritario indicato da Massimiliano Allegri per rinforzare la mediana in vista della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: manovre per il mercato estivo 2026 DEALATM Lepas Conor Gallager Ke MUKane Jadi Penerus Lewandowski di BarcaChlesea Tampung Rodrygo Notizie correlate Milan: mercato estivo 2026Con la volata di Serie A in pieno svolgimento (Milan a -6 dall’Inter e quarto posto da blindare), la dirigenza rossonera sta già definendo le linee... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan, servono i gol: è caccia al bomber per la prossima stagione, sono cinque i nomi in ballo; Primavera: Milan-Atalanta 0-0; Le grandi manovre in attacco delle big, da Leao a Vlahovic quanti nodi da sciogliere; Vuole 4 Rabiot, uno per reparto: il giornalista svela le richieste di Allegri per far tornare grande il Milan. Il Milan ha mandato undici giocatori in prestito tra sessione estiva e invernaleAnalisi dettagliata e aggiornamenti sui giocatori del Milan attualmente in prestito in varie squadre, dall’Italia all’estero, con un focus sui loro sviluppi e performance. Il Milan sta portando avanti ... notiziemilan.it Milan, possibile investimento sulla fascia: ecco i due nomi!Il Milan inizia a pensare al prossimo mercato, con un occhio di riguardo sul rinforzare la fascia destra nel 3-5-2 di Allegri. spaziomilan.it Inter o Milan: qual è la PRIMA SQUADRA DI MILANO facebook Leao, riprenditi il Milan: Allegri ti ha lanciato la sfida x.com