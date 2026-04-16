In un test pratico, sono stati valutati gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4 SUV. L'articolo include anche un avviso di trasparenza che segnala la presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi clicca.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dinamica di guida e sicurezza: il battistrada asimmetrico in azione. L’architettura del Michelin Pilot Sport 4 SUV è progettata per rispondere alle esigenze dinamiche dei veicoli con baricentro elevato, puntando sulla gestione precisa delle forze in gioco durante la guida. Il cuore della risposta tecnica risiede nel disegno asimmetrico del battistrada: la parte esterna è strutturata per garantire stabilità nelle condizioni di guida su strada asciutta, mentre la sezione interna è ottimizzata per gestire l’evacuazione dell’acqua e mantenere l’aderenza quando il manto stradale è bagnato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelin Pilot Sport 4 Suv (: Test Pratico

2026 Honda Civic Hybrid Full In-Depth Review, Interior & POV Drive

Notizie correlate

Leggi anche: Michelin Primacy 5 energy e Pilot Sport 5 energy efficienza energetica e performance su 4 ruote

Leggi anche: Conviene Autodoc Michelin Crossclimate 2 Suv 285/45?

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Michelin Primacy 5 Energy e Michelin Pilot Sport 5 Energy: nuove gomme estive 2026; Dalla Michelin due nuove gomme estive made in Italy; Michelin presenta due nuovi pneumatici super efficienti; Michelin celebra 120 anni in Italia con Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy.

Michelin: arrivano i Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 EnergyNell’anno in cui Michelin celebra i 120 anni di presenza industriale in Italia, arrivano sul mercato i nuovi MICHELIN Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy. Michelin amplia così la propria offerta d ... gpone.com

Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy: caratteristiche e dimensioniScopri i nuovi Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy: caratteristiche, tecnologie e tutte le misure! newsauto.it

Michelin lancia Primacy 5 e Pilot Sport 5 Energy: le novità 2026 - facebook.com facebook