Con un trailer inaspettato, lo sviluppatore ha annunciato l’uscita di Metro 2039, il quarto capitolo della serie ispirata ai romanzi di Glukhovsky. Il gioco è un first-person shooter che combina elementi horror e si inserisce in un’ambientazione distopica. La nuova uscita potrebbe segnare l’inizio di una trilogia dedicata a questo universo narrativo. La presentazione ha suscitato grande interesse tra i fan della saga.

Con un trailer a sorpresa, 4A Games ha presentato Metro 2039, quarto capitolo della saga fps horror e incipit di quella che potrebbe diventare una nuova trilogia dedicata al mondo distopico immaginato dallo scrittore russo Dmitry Glukhovsky. Ciò che si è visto ha lasciato senza fiato i fan di tutto il mondo, non solo per la grafica spacca mascella, ma anche e soprattutto per un lavoro incredibile sull’atmosfera e il world building. Ho conosciuto il mondo di Metro per caso, grazie ad un “ regalo ” fattomi da Playstation nell’ormai lontano 2014. All’epoca la piattaforma Sony pubblicizzava il suo servizio in abbonamento (il PS Plus) con 15 giorni di prova gratuita che consentivano ai possessori di una PS3 di approfittare dei giochi del mese.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Metro 2039, il nuovo capitolo della saga tratta dal capolavoro di Glukhovsky è bello da mozzare il fiato

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