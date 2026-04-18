Meteo Roma del 18-04-2026 ore 19 | 15

Venerdì 18 aprile 2026 alle 19:15, le condizioni meteorologiche a Roma indicano un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si aggirano intorno ai 20 gradi. La giornata si è caratterizzata da alterne fasi di sole e nuvole, senza precipitazioni significative. Le previsioni per il resto della regione segnalano un andamento simile, con venti moderati e assenza di fenomeni meteorologici estremi.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di tel regolare in transito tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio instabilità momento sui rilievi con locali acquazzoni con sconfinamenti sulle pianure in serata e nottata ancora molte nubi al settentrione con precipitazioni tra Triveneto ed Emilia Romagna al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente nel pomeriggio numero di te ne arrivo che renderà i cieli parzialmente nuvolosi ita ma senza fenomeni di rilievo associati in serata è stata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata chiarite al sud Al mattino tempo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-04-2026 ore 19:15 Megayachts: the Latest Craze for Billionaires Notizie correlate Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Venerdì 17 sereno, Sabato 18 poco nuvoloso; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma, scatta l'allerta: rischio piogge e rovesci per 24 ore. Le previsioni per mercoledì; Maltempo a Roma, oggi forte pioggia e temporale: strade allagate e alberi caduti. Meteo Roma – Weekend stabile con tanto sole e temperature primaverili; le previsioniBuon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla rimonta di un campo altopressorio, responsabile di condizioni meteo stabili e con temper ... centrometeoitaliano.it Meteo Roma del 18-04-2026 ore 06:15meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto più ... romadailynews.it Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio facebook Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo ift.tt/gIxNP8F x.com