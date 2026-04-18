meteo le previsioni in campania per sabato 18 aprile 2026

Per sabato 18 aprile 2026, le previsioni meteorologiche indicano condizioni di tempo stabile in Campania. A Avellino, il cielo sarà sereno tutto il giorno e non sono previste precipitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 18 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3018m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2922m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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