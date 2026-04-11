Jos Verstappen ha commentato il futuro di suo figlio, Max Verstappen, in seguito all’uscita di Gianpiero Lambiase dall’incarico. La notizia riguarda il trasferimento di Lambiase alla squadra McLaren, mentre Max continua il suo percorso in Formula 1 con la scuderia attuale. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questo cambio di staff per la squadra e per il pilota.

"> Max Verstappen e la Trasferimento di Gianpiero Lambiase a McLaren. Jos Verstappen ha recentemente commentato il passaggio di Gianpiero Lambiase da Red Bull a McLaren, affermando che suo figlio Max Verstappen ha esortato Lambiase a “cogliere” questa nuova opportunità. Nonostante ciò, Jos rimane scettico riguardo a un possibile abbandono di Max dalla scuderia austriaca. Questo cambio di team è stato ufficializzato di recente, con Lambiase che assumerà un ruolo chiave sotto la direzione di Andrea Stella entro il 2028. Il Ruolo di Lambiase e la Struttura di McLaren. La conferma del trasferimento è arrivata giovedì, e Lambiase andrà a occupare la posizione di chief racing officer presso McLaren.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jos Verstappen commenta il futuro di Max dopo l’uscita di Gianpiero Lambiase.

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