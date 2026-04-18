Massimiliano Allegri dice NO alla Nazionale | non sarà il prossimo CT

Massimiliano Allegri ha comunicato di non voler assumere il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Le discussioni e le speculazioni su un possibile incarico sono state alimentate da voci di mercato, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L’allenatore ha deciso di mantenere la propria posizione, senza ulteriori commenti pubblici sulla questione. La situazione rimane quindi invariata, senza annunci ufficiali o novità concrete.

di Alessio Lento Le voci che accostano Massimiliano Allegri alla panchina della Nazionale italiana sembrano intensificarsi, ma la realtà appare tutt’altro che definita. Secondo le indiscrezioni riportate da Oggi Sport Notizie, Allegri, attualmente allenatore del Milan, non avrebbe alcuna intenzione di diventare il prossimo commissario tecnico degli Azzurri. Nonostante le speculazioni, il livornese non avrebbe mai espresso il desiderio di prendere il posto di Gennaro Gattuso, che si è dimesso dopo il fallimento nella qualificazione alla fase finale dei Mondiali. Le voci che Allegri potesse sostituire Gattuso sono state alimentate dalle difficoltà della Nazionale e dall’incertezza riguardo al futuro del tecnico, ma il suo impegno con il Milan sembra ora renderlo un’opzione meno probabile.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Massimiliano Allegri dice NO alla Nazionale: non sarà il prossimo CT ALLEGRI resta al MILAN Leao sul mercato, la scelta di Modric - con C.Passerini #NewsMilan Notizie correlate Leggi anche: Trevisani rivela: “Stamattina mi è arrivato un messaggio che dice: Allegri nuovo CT della Nazionale” “Io nuovo ct? In Arabia vivo benissimo”: Simone Inzaghi dice no alla panchina della Nazionale“Io nuovo commissario tecnico dell’Italia? Sono lusingato, ma in Arabia non vivo bene, di più e ho un altro anno di contratto con l’Al-Hilal“. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nazionale, c'è anche Max: Allegri ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...; Allegri: Il ko di Napoli non deve destabilizzarci, serve lucidità per restare tra le prime quattro; Milan, fiducia nella permanenza di Allegri. La Nazionale non spaventa; Allegri analizza la crisi del Milan: È un momento no, ma il cambio di modulo non c'entra. Matteo Gabbia dice che tutto il gruppo vuole che Allegri rimanga al MilanMatteo Gabbia prende la parola e difende Massimiliano Allegri, sottolineando l’importanza del suo ruolo per il futuro dell’AC Milan. Matteo Gabbia, uno dei volti noti dello spogliatoio dell’AC Milan, ... notiziemilan.it Massimiliano Allegri dovrebbe restare al Milan nonostante le voci sulla nazionaleMassimiliano Allegri e la sua continuità con il Milan: Le condizioni necessarie per un futuro stabile e prospettive alternative in caso di addio. L’attuale allenatore dell’AC Milan, Massimiliano Alleg ... notiziemilan.it ’ Massimiliano Allegri sembra intenzionato a ripartire da Rafael Leao e Christian Pulisic contro il Verona: la difficoltà si supera con loro Giusto insistere con loro @ms23.design per MilanPress.it #leao #pulisic #ve facebook Massimiliano #Allegri parlerà domani, sabato #18aprile, in conferenza stampa a Milanello alle ore 12, alla vigilia di #VeronaMilan. @MilanVibesIT x.com