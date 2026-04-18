Una tragedia si è consumata in Italia, dove tre persone sono state uccise con colpi di roncola prima di compiere un gesto estremo. La scena, descritta come agghiacciante, ha suscitato grande sgomento e ora le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’intera comunità, in attesa di ulteriori sviluppi da parte degli investigatori.

Colpi feroci, letali. Poi il gesto estremo. Una scena agghiacciante quella che ha scosso l’Italia proprio in queste ore e sulla quale ora stanno indagando gli agenti per ricostruire esattamente l’accaduto. La prima ipotesi è quella di un terribile omicidio-suicidio, che ha spezzato la vita di tre persone. Una sequenza agghiacciante, quella ricostruita dagli investigatori accorsi sul posto: un uomo avrebbe ucciso a colpi di roncola l’ex moglie e il suo nuovo compagno, con il quale la donna si era ricostruita una vita. Poi si sarebbe tolto la vita. La notizia, agghiacciante, è arrivata proprio in queste ore: un uomo ha ucciso a roncolate l’ex moglie e il suo nuovo compagno e poi si è tolto la vita.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massacrati a colpi di roncola, poi il gesto estremo. Orrore in Italia, tre vite spezzate così in un istante

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