Masnago | la luce di Portella risveglia i tesori nascosti del museo
A Masnago, il castello di Varese, ospiterà a partire da venerdì 17 aprile alle 17:30 una nuova mostra intitolata Passaggio alla luce. L’evento si terrà nelle sale del museo all’interno della struttura storica e durerà diverse settimane. La mostra si concentrerà sulla luce come elemento che rivela i tesori nascosti e le opere d’arte conservate nel museo.
Il Castello di Masnago a Varese ospiterà, a partire da venerdì 17 aprile alle ore 17:30, l'evento espositivo denominato Passaggio alla luce. La mostra, dedicata all'artista Giuseppe Portella, trasformerà il Museo di Arte Moderna e Contemporanea in un palcoscenico dove le opere contemporanee dialogheranno con i tesori del Novecento e del Duemila finora custoditi nei depositi dei Musei Civici. Il percorso rimarrà accessibile fino al 6 dicembre 2026. L'iniziativa mira a dare dignità a quel patrimon .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Passaggio alla luce al Castello di Masnago: nuova mostra tra arte contemporanea e musei storiciInaugurazione il 17 aprile con circa cinquanta opere di Giuseppe Portella in dialogo con le collezioni permanenti ... laprovinciadivarese.it
Al Castello di Masnago la luce diventa protagonista con le opere di Giuseppe Portella. - facebook.com facebook
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