Masnago | la luce di Portella risveglia i tesori nascosti del museo

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Masnago, il castello di Varese, ospiterà a partire da venerdì 17 aprile alle 17:30 una nuova mostra intitolata Passaggio alla luce. L’evento si terrà nelle sale del museo all’interno della struttura storica e durerà diverse settimane. La mostra si concentrerà sulla luce come elemento che rivela i tesori nascosti e le opere d’arte conservate nel museo.

Il Castello di Masnago a Varese ospiterà, a partire da venerdì 17 aprile alle ore 17:30, l'evento espositivo denominato Passaggio alla luce. La mostra, dedicata all'artista Giuseppe Portella, trasformerà il Museo di Arte Moderna e Contemporanea in un palcoscenico dove le opere contemporanee dialogheranno con i tesori del Novecento e del Duemila finora custoditi nei depositi dei Musei Civici. Il percorso rimarrà accessibile fino al 6 dicembre 2026. L'iniziativa mira a dare dignità a quel patrimon .🔗 Leggi su Ameve.eu

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