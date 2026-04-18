Mario Giordano dal palco | Libertà remigrazione e difesa dell’Europa cristiana

Durante un evento a Milano, un noto giornalista ha preso parola sottolineando i temi della libertà, della migrazione e della difesa dell’identità europea cristiana. Ha espresso critiche sull’attuale gestione dell’immigrazione, evidenziando un calo della sicurezza nelle città italiane. Nel suo intervento ha anche affermato che molte informazioni diffuse sull’argomento sarebbero false, rilanciando la discussione sui valori e le identità europee.

Nel suo intervento alla manifestazione dei Patriots a Milano, il giornalista attacca l’immigrazione, denuncia il crollo della sicurezza nelle città e rilancia i temi identitari: «Ci hanno raccontato un sacco di palle». Poi l’affondo contro islam radicale e imam estremisti. «Sono qui perché amo la libertà e amo stare con chi ama la libertà». Mario Giordano apre così il suo intervento, la manifestazione Senza Paura organizzata dalla Lega di Matteo Salvini. Di fronte a più di 2000 persone, il giornalista lo fa con un richiamo diretto a quello che definisce il valore centrale della battaglia politica e culturale di oggi: la libertà di non avere paura, la libertà di sentirsi padroni a casa propria, la libertà di pronunciare perfino parole che, sostiene, sono diventate proibite.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mario Giordano dal palco: «Libertà, remigrazione e difesa dell’Europa cristiana» Notizie correlate Leggi anche: Fuori dal Coro, Mario Giordano festeggia in diretta: "Quei geni dell'Europa" Fuori dal Coro, Mario Giordano ricorda Umberto BossiMario Giordano torna questa sera, domenica 22 marzo, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata... Una raccolta di contenuti Si parla di: Vince Roberta Valente, Ranucci anti-Meloni sfiora il 2° posto. Sinner batte Rai1 e Canale5. Lega, Mario Giordano apre il corteo al grido remigrazione tra gli applausi in piazza Duomo a MilanoIl giornalista e conduttore televisivo e quella scritta alle sue spalle In Europa Padroni a casa nostra Il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano ha aperto la manifestazione dei Patrioti ... affaritaliani.it Mario Giordano, allarme umanoidi: Fa paura, il videoIl futuro e la tecnologia. Mario Giordano ha affrontato un tema molto delicato portando a galla qualcosa che fa un po' paura. newsmondo.it