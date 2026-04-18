Da novembre ad aprile, il cartellone di Marche Teatro propone 33 spettacoli distribuiti in 71 serate, includendo generi come prosa, danza, musical, balletto e comicità. La programmazione copre un ampio spettro di performance, offrendo un calendario ricco di eventi per diversi gusti e interessi culturali. La stagione si sviluppa nel corso di diversi mesi, coinvolgendo vari artisti e compagnie teatrali.

Trentatré titoli per 71 serate di spettacolo, da novembre ad aprile, fra prosa, danza, musical, balletto e comicità. E’ davvero ricca la stagione di Marche Teatro, che avrà come cuore pulsante le Muse di Ancona. Il titolo è "Segni diversi", che gioca con la doppia accezione della parola. Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro spiega che "diversità vuol dire opporsi al conformismo, uno dei mali peggiori della nostra epoca. ‘Di-versi’ evoca l’idea della poesia, ma anche della lotta contro l’appiattimento civile e culturale. Al centro del teatro resta l’umano, con tutti i suoi difetti e limiti". Il cartellone di prosa si apre con la prima nazionale (dal 4 al 9 novembre) di una produzione di Marche Teatro, ‘Marco Polo e le città invisibili’, tratto da Calvino, con protagonista Luca Zingaretti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche Teatro, le stagioni. Prosa, danza e musical: 33 titoli per 71 serate

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