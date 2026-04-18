Mantova-Avellino Mancuso | Abbiamo fatto la partita non meritavamo di perdere Con più precisione sarebbe andata diversamente

Nel match tra Mantova e Avellino, il centravanti del Mantova ha dichiarato di aver disputato una buona partita e di non meritare la sconfitta. Nonostante il risultato di 2-0, ha sottolineato come con maggiore precisione le cose sarebbero potute andare diversamente. Durante la partita, il giocatore ha creato più di un’occasione da gol, dimostrando attenzione e impegno sul campo.

Leonardo Mancuso esce dal Martelli a testa alta nonostante la sconfitta. Il centravanti del Mantova, che ha creato più di un'occasione nel corso della partita, analizza il ko per 2-0 contro l'Avellino con la lucidità di chi conosce bene questo campionato."Abbiamo giocato una partita alla grande.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Askatasuna, Piantedosi: “Matrice eversiva, con il pacchetto sicurezza sarebbe andata diversamente” Mantova salva la partita al 95?: vittoria 2-1 sul Bari nella lotta salvezza. Decisivo il gol di Mancuso.Il Mantova ha piegato la resistenza del Bari al 95’ minuto, conquistando una vittoria fondamentale nella lotta per la salvezza con un punteggio di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie B, contro l’Avellino il Mantova vuole blindare la salvezza; Serie B, verso Mantova-Avellino: la sfida in numeri; ?? Avellino, Ballardini: Io e la società siamo ambiziosi! Milani e Sgarbi OUT per Mantova; Mantova, idee per l'attacco: con l'Avellino Buso falso nueve?. Mantova, Mancuso in conferenza: Abbiamo fatto la partita, non meritavamo di perdereLeonardo Mancuso è il calciatore del Mantova che si presenta in sala stampa a fine partita: Partita giocata alla grande, abbiamo creato tanto per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti e loro s ... msn.com Mantova e Avellino, sfida per la salvezza: il bivio dei quaranta puntiQuaranta punti ciascuna, lo stesso identico numero che accomuna anche Sudtirol e Sampdoria. Al Carlo Martelli di Mantova, oggi, sabato 18 aprile alle 15:00, si gioca una partita che vale più di tre ... today.it Vittoria pesantissima per l’Avellino, che passa con autorità sul campo del Mantova grazie a una ripresa di grande carattere. Primo tempo in salita per i biancoverdi, con i padroni di casa più pericolosi e vicini al vantaggio in due occasioni. Decisivo Iannarilli, facebook