A dieci anni dalla morte di Nicola Di Tullo, il caso a Manfredonia rimane irrisolto. La scomparsa del giovane ha lasciato molte domande senza risposta e ancora oggi il mistero sulla sua fine non è stato chiarito. La comunità locale ricorda il suo ricordo, mentre le indagini giudiziarie non hanno portato a conclusioni definitive. La vicenda continua ad essere al centro dell’attenzione pubblica e dei media locali.

👉Ci sono dolori, che il tempo non cura.Li rende solo più silenziosi.Il 3 aprile 2016 non è passato.È rimasto lì. Fermato. Sospeso.Nicola Di Tullo, 46 anni, muratore, un uomo come tanti. Una vita semplice. Un lavoro duro. Una famiglia.Poi il buio. Un casolare. Due giorni di attesa. E una fine che nessuno dovrebbe mai conoscere. 👉DA ALLORA SONO PASSATI DIECI ANNI e 15 GIORNI.👈Processi, parole, speranze. E poi. il nulla. Un’assoluzione. E una domanda che continua a urlare, anche quando nessuno la ascolta: Perché? Ma soprattutto: Chi?Dietro questa storia non ci sono solo atti giudiziari.👇Ci sono due genitori che ogni giorno aprono gli occhi con lo stesso peso nel petto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, dieci anni dopo la morte di Nicola Di Tullo é ancora un mistero

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