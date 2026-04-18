Manchester United e Liverpool puntano su Morten Hjulmand

Da justcalcio.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United sta valutando l'acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting CP, con l'obiettivo di portarlo in squadra a fine stagione. Nel frattempo, il Liverpool ha messo sotto contratto Florian Wirtz, che si trova attualmente in forza al club tedesco. In Inghilterra, si continua a seguire con attenzione anche Matheus Cunha, attuale giocatore del Manchester United, che si trova in sfida con Wirtz, quest'ultimo arrivato dal club rivale.

Sito inglese: Matheus Cunha del Manchester United viene sfidato da Florian Wirtz del Liverpool (foto di Michael ReganGetty Images) Il Manchester United spera di ingaggiare Morten Hjulmand dallo Sporting CP a fine stagione. Secondo quanto riferito dalla Spagna, ora hanno accelerato gli sforzi per ingaggiare il 26enne nazionale danese. Ha costantemente dimostrato le sue qualità in Portogallo e questo è il momento giusto per lui di fare il passo successivo e trasferirsi in Inghilterra. Il Manchester United sta cercando un sostituto di qualità per Casemiro e crede che il 26enne potrebbe essere l’ideale. Li aiuterà a controllare le partite dal profondo e a proteggere anche l’unità difensiva.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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