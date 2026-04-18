Le indagini sul caso di Pietracatella proseguono senza sosta, mentre si cerca di fare luce sull’avvelenamento di una madre e di sua figlia. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le piste possibili, tra cui anche l’ipotesi che il movente possa essere legato al marito. La procura ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Continuano senza sosta le indagini sul giallo di Pietracatella. Gli investigatori, diretti dalla procura di Larino, sono in attesa della relazione da parte del Centro Antiveleni di Pavia, cui sono stati affidati gli accertamenti tossicologici sui campioni biologici prelevati ad Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte lo scorso dicembre all'ospedale “Cardarelli” di Campobasso per un presunto avvelenamento da ricina. In attesa dei riscontri di laboratorio e dei referti medico-legali, si susseguono le ipotesi sul possibile movente del duplice omicidio. Tra le suggestioni più interessanti spicca quella della criminologa Roberta...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mamma e figlia avvelenate, la suggestione di Bruzzone: “Se il marito fosse il movente?”

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