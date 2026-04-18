Malore improvviso al mercato | muore ambulante padovano di 52enne

Un ambulante di 52 anni è deceduto improvvisamente durante il mercato settimanale di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, nella mattinata di venerdì 17 aprile. La notizia si è diffusa rapidamente tra i presenti, mentre le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti sul posto senza riuscire a rianimare l’uomo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Tragedia al mercato settimanale di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza nella mattinata di venerdì 17 aprile. Un venditore ambulante di 52 anni, Demis Zoia, residente a Lozzo Atestino, è stato colto da un malore improvviso mentre stava preparando il banco per l’inizio della giornata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Livorno, malore in casa: muore 52enneTragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, a Livorno, dove Federico Frusciante, 52 anni, è morto in seguito a un malore tra le mura di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Malore improvviso al mercato: muore ambulante padovano di 52enne; Malore mentre lavora al mercato, muore ambulante di 52 anni; Malore fatale tra i banchi del mercato, morto un venditore ambulante; Tennista morto a 15 anni durante gli allenamenti: Certificati in regola. Demis Zoia morto al mercato di Montecchio Maggiore: malore improvviso mentre preparava il banco del pesceMontecchio Maggiore, malore mentre prepara il banco del pesce al mercato: morto Demis Zoia, ambulante di 52 anni di Lozzo Atestino Era arrivato all’alba come ogni venerdì. Il mezzo parcheggiato il ban ... alphabetcity.it Tragedia al mercato di Montecchio Maggiore: venditore ambulante muore dopo un maloreUna mattinata come tante, poi all’improvviso il dramma. A Montecchio Maggiore, un venditore ambulante è morto dopo aver accusato un malore tra i banchi del mercato. L’uomo si sarebbe sentito male ment ... alphabetcity.it La tragedia dovuta a un malore improvviso mentre giocava con amici. - facebook.com facebook