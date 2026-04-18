L’universo di Motivi | Le nostre donne? Esigenti affidabili Con uno stile unico

Un articolo analizza le dichiarazioni di un direttore commerciale di un’azienda del settore moda, che descrive le clienti femminili come esigenti e affidabili, con uno stile distintivo. Viene evidenziato come l’azienda si posizioni sul mercato puntando su caratteristiche precise delle consumatrici. Non vengono forniti dettagli personali o riferimenti geografici, e il focus rimane sulle affermazioni fatte dal manager riguardo alle preferenze delle clienti e alla propria strategia di mercato.

di Antonio Mancinelli A Lorenzo Sibilia, Business Director (il manager che guida un’azienda sul piano strategico, commerciale e operativo) di Motivi, linea di moda dai prezzi possibili, nata nel ’93, non piace chiamare “rebranding” la nuova messa a punto del marchio, esempio virtuoso di gusto italiano costruito su raffinatezza contemporanea e femminilità quotidiana. "Preferisco rifocalizzazione, una maggiore esattezza nell’esaudire le richieste e i sogni delle nostre clienti". Motivi è un brand molto più omnicanale che “solo boutique”, non è una creatura domestica chiusa nel salotto italiano: gira, traduce, spedisce, presidia con un sito che vanta moltissime clienti di altri Paesi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’universo di Motivi: "Le nostre donne? Esigenti, affidabili. Con uno stile unico" Notizie correlate Leggi anche: L’omaggio a Giovanni Gastel. Forma e bellezza, uno stile unico Luca Bizzarri, Paci e Zavatteri al Faraggiana con "Le nostre donne"Achille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Al teatro... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’universo di Motivi: Le nostre donne? Esigenti, affidabili. Con uno stile unico; Avventura in India con Accidentally Wes Anderson: attrazioni imperdibili e guida di viaggio; Michelangelo Pistoletto: Arte e scienza unite in nome della pace; Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone. "Felicità" Si può essere felici per tanti motivi, Conoscere e amare persone che ci fan sentire vivi. La felicità non si rincorre mai durante la vita, si costruisce ogni giorno con le proprie dita. Felicità sono due cuori innamorati che a lungo si cercavano e alla fine si s - facebook.com facebook La fine del mondo è qui. E potresti anche desiderarla. Ogni settimana, nella nuova newsletter (semi-seria) di @enviousman, puoi trovare tre motivi per sperare nell’estinzione. Puoi anche partecipare gratuitamente: manda a [email protected] i tuoi 3 mot x.com