L’omaggio a Giovanni Gastel Forma e bellezza uno stile unico

A Milano apre una mostra dedicata a Giovanni Gastel, il fotografo scomparso nel 2021. L’esposizione si tiene a Palazzo Citterio e resterà aperta fino al 26 luglio. Si ripercorre la sua carriera, tra immagini di grande stile e attenzione alla forma e alla bellezza. L’allestimento, curato da Uberto Frigerio, mette in mostra i lavori più significativi di Gastel, realizzati in tanti anni di attività. La mostra è il risultato di una collaborazione tra La Grande Brera, l’Archivio Gastel e l’Agenzia Guardans-Camb

Omaggio a Giovanni Gastel (Milano, 1955-2021) a Palazzo Citterio. Da oggi sino al 26 luglio una mostra ne illustra la sua vicenda artistica, a cura di Uberto Frigerio, realizzata da La Grande Brera con l'Archivio Giovanni Gastel, in collaborazione con l'Agenzia Guardans-Cambó. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il suo stile si è distinto per una visione unica, filtrata dalla sua interiorità; tra i pochissimi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale fin dagli anni '90, Gastel ha saputo unire artigianalità e innovazione, analogico e digitale, trasformando la fotografia in un linguaggio riconoscibile.

