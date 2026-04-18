Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 18 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, sabato 18 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario limite per le scommesse serali. Nella precedente estrazione, quella di ieri, non sono stati registrati né un sei né un cinque più. I numeri vincenti e le combinazioni sono stati pubblicati poco dopo la chiusura delle operazioni, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (107) 67 (80) 66 (68) 10 (59) 16 (49) Cagliari: 41 (85) 26 (79) 20 (62) 52 (59) 63 (51) Firenze: 47 (97) 90 (87) 33 (68) 37 (62) 78 (56) Genova: 66 (67) 6 (57) 49 (55) 10 (49) 25 (43) Milano: 77 (64) 61 (58) 44 (50) 88 (48) 15 (46) Napoli: 40 (92) 1 (71) 36 (63) 20 (52) 32 (51) Palermo: 45 (86) 90 (62) 36 (52) 6 (51) 30 (50) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 18/11/2025

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