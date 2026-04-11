Oggi, sabato 11 aprile 2026, vengono pubblicate le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni di gioco sono consentite fino alle 19:30 e riguardano le combinazioni di numeri vincenti di questa sera. Nella precedente estrazione di venerdì 10 aprile non sono stati registrati né un 6 né un 5+ nel SuperEnalotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (103) 67 (76) 66 (64) 60 (57) 10 (55) Cagliari: 41 (81) 26 (75) 72 (64) 20 (58) 52 (55) Firenze: 47 (93) 90 (83) 33 (64) 80 (60) 37 (58) Genova: 66 (63) 6 (53) 49 (51) 10 (45) 8 (42) Milano: 85 (79) 32 (69) 34 (65) 77 (60) 61 (54) Napoli: 40 (88) 1 (67) 46 (60) 36 (59) 23 (50) Palermo: 46 (85) 45 (82) 90 (58) 36 (48) 6 (47) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 03 aprile...

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 2 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 31 marzo...