L’Oscar della demolizione urbana parla riminese | premiato l' approccio green portato nella Capitale

L’azienda riminese Eco Demolizioni, fondata nel 2001, ha vinto il premio agli Idra - Italian demolition & recycling awards 2026, riconoscimento dedicato alle eccellenze nel settore della demolizione. La società si è distinta per aver portato in azione un progetto di demolizione in un’area storica di Roma, adottando un metodo che privilegia pratiche sostenibili e tecniche ingegneristiche avanzate. La premiazione si è svolta quest’anno, celebrando le innovazioni nel settore.

Non una semplice demolizione, ma una sfida ingegneristica nel tessuto storico di Roma. È questa la motivazione che ha portato Eco Demolizioni, azienda nata a Rimini nel 2001, sul gradino più alto del podio agli Idra - Italian demolition & recycling awards 2026. L’azienda si è aggiudicata il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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