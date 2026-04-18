L’omicidio di un magistrato noto per il suo impegno antimafia e le indagini successive hanno riacceso il dibattito sulle responsabilità e le versioni ufficiali. Le inchieste hanno portato alla luce alcuni dettagli che sembrano mettere in discussione le narrazioni tradizionali sulla vicenda. Le accuse e le ricostruzioni hanno coinvolto persone e ambienti legati alle istituzioni e alle forze dell’ordine. La vicenda resta al centro di analisi e approfondimenti giudiziari.

Tra le guerre di mafia e di antimafia, che hanno segnato la storia siciliana dell’ultimo mezzo secolo, il cosiddetto dossier mafia e appalti – cioè il filone di indagine che Paolo Borsellino presagiva gli sarebbe stato fatale – continua a essere un intollerabile inciampo per le rappresentazioni di comodo della stagione delle stragi, ormai ufficializzate da una pubblicistica refrattaria a ogni smentita, con le sue «verità indicibili», i «mandanti eccellenti» e gli «apparati deviati» dello Scarpinato pensiero e degli analoghi feuilleton cospiratori. Paradossalmente sono proprio le «verità indicibili» quelle che sono dette, ripetute e presidiate da un fuoco di sbarramento di querele intimidatorie e che rappresentano l’indiscutibile vulgata della storia antimafia nazionale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’omicidio Borsellino e l’inciampo alle rappresentazioni di comodo dell’antimafia ufficiale

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Temi più discussi: Mafia e appalti L’omicidio Borsellino e l’inciampo alle rappresentazioni di comodo dell’antimafia ufficiale; Piccole e grandi verità, le stragi di Falcone e Borsellino ed i tradimenti della storia (complessiva); Stragi del ’92, la Procura di Caltanissetta chiede l’archiviazione di uno dei filoni sul dossier Mafia e appalti; Strage Via d'Amelio: la pista relativa all'eversione nera merita nuovi accertamenti.

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