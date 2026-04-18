Locale in via Palazzo c' è anche la sospensione della questura

A Mestre, nel locale di via Palazzo, è stata disposta una sospensione di 15 giorni della licenza per la questura. Contestualmente, è stata emanata un'ordinanza del sindaco che limita l’orario di apertura del bar Dalla Moretta, imponendo la chiusura alle 21 per un periodo di 45 giorni. La decisione è stata presa in seguito a una misura urgente adottata dall’amministrazione comunale.

È scattata anche la sospensione di licenza per 15 giorni della questura di Venezia al bar Dalla Moretta di via Palazzo a Mestre, dopo l'ordinanza urgente del sindaco che per 45 giorni ha imposto una restrizione d'orario con chiusura alle 21. Il provvedimento disposto dal questore Antonio Sbordone.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Genova: Polizia Locale inflessibile, multe e indagini per chi abbandona rifiuti, anche sospensione patente.Genova sta rispondendo con fermezza all’emergenza abbandono di rifiuti, con un’ondata di multe e indagini che mira a contrastare un fenomeno in... Sala Bingo, sospensione per 15 giorni. La questura: frequentazioni pericoloseAREZZO Quindici giorni di sospensione per una sala Bingo e scommesse del centro cittadino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rissa con bastoni tra dieci persone in via Palazzo: C'è un bar che andrebbe chiuso. Caccia ai responsabili; Un'ordinanza urgente del sindaco limita l'attività di un bar contro la movida pericolosa; MESTRE | RISSA IN VIA PALAZZO, I GESTIORI DEI LOCALI: IN DUE ANNI LA VIA HA CAMBIATO VOLTO; Via Palazzo, il locale delle risse chiuderà alle 21. MESTRE | RISSA IN VIA PALAZZO, I GESTIORI DEI LOCALI: «IN DUE ANNI LA VIA HA CAMBIATO VOLTO»13/04/2026 MESTRE – Ennesima rissa del sabato sera in via Palazzo, lanciati tavoli e sedie. Spuntata anche una spranga. Preoccupazione per l’incolumità dei clienti e sconforto da parte dei titolari de ... antennatre.medianordest.it Rissa con bastoni tra dieci persone in via Palazzo: «C'è un bar che andrebbe chiuso». Caccia ai responsabiliMESTRE - «Ci sono una decina di persone schierate davanti al bar Dalla Moretta, dall’altra parte della strada, con dei bastoni in mano. Mi sa che sta per scoppiare il ... ilgazzettino.it Un uomo di 60 anni è stato sorpreso a masturbarsi nella Villa Comunale di Afragola. Salvato dal linciaggio dalla polizia locale che lo ha denunciato per atti osceni - facebook.com facebook #Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale comunica leggeri rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente avvenuto prima dello svincolo Belluno / Aeroporto x.com