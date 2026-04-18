Lo pesta per una multa Condannato un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato condannato dopo aver aggredito un ausiliario del traffico. L’episodio si è verificato quando il 50enne si è infuriato per quello che considerava un’ingiusta multa, minacciando e colpendo con un pugno l’operatore. L’ausiliario è finito a terra dopo l’aggressione, che si è conclusa con la condanna dell’uomo.

Tutto era iniziato quando aveva visto quell’ausiliario del traffico, che a suo avviso lo stava multando ingiustamente, e a quel punto era andato su tutte le furie iniziando prima a minacciarlo per poi colpirlo con un violento pugno che lo aveva fatto caracollare a terra. A conclusione delle indagini l’autore dell’aggressione, un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato rinviato a giudizio ed è comparso quindi davanti al giudice del tribunale di Fermo. Al termine del processo, l’uomo è stato condannato a un anno e due mesi per i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio si era consumato a Porto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo pesta per una multa. Condannato un 50enne FULLThe Fallen Heiress Returned, Targeted Her Rival’s Man… Until the CEO Cornered Her: “Enough” Notizie correlate Vent’anni di terrore per Morgana delle Bambole di Pezza: condannato lo stalker 50enneUn uomo svizzero di 50 anni è stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena, per aver perseguitato per... Leggi anche: Taxi a Firenze: Socota non pagherà la multa per lo sciopero del 2025. Garante condannato a spese di giudizio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lo pesta per una multa. Condannato un 50enne; Accusato di aver violentato una 13enne ma una foto lo scagiona: assolto 20enne; Omicidio Tramontano, Impagnatiello a processo bis: c'è premeditazione; Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie B. Lo pesta per una multa. Condannato un 50enneIl sangiorgese, alla vista dell’ausiliario del traffico, ha prima iniziato a minacciarlo, per poi prenderlo a pugni: 14 mesi per violenza. ilrestodelcarlino.it Condannato a dieci anni per lo stuproIl tribunale di Lodi ha condannato a 10 anni di reclusione, e a un risarcimento provvisionale di 10mila euro, un ex militare della Nigeria, 46enne, attualmente domiciliato nel Fiorentino, che nella ... ilgiorno.it L'influencer si sfoga dopo che l'ex compagno, condannato per maltrattamenti, ottiene i domiciliari e la denuncia per diffamazione - facebook.com facebook Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo x.com