Lo fermano per un controllo in centro e in casa ha quasi un etto di cocaina | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Meda dopo essere stato fermato dai carabinieri durante un controllo nel centro cittadino. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina nascosti in casa. L’uomo è stato portato in tribunale e si trova ora in attesa di un processo con rito direttissimo. La vicenda ha avuto inizio con un semplice controllo di routine, che si è poi trasformato in un’operazione più approfondita.

Da un semplice controllo all’arresto con processo per direttissima. È accaduto in centro a Meda dove i carabinieri hanno fermato un 42enne e lo hanno trovato con addosso un piccolo quantitativo droga per poi rinvenirne in gran quantità nel prosieguo dei controlli svolti nell’abitazione dell’uomo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco Notizie correlate Leggi anche: Riso e cocaina: 42enne arrestato a Torino, in casa aveva un chilo di droga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo fermano per un controllo in centro e in casa ha quasi un etto di cocaina: arrestato 42enne; Spacciatore trovato in auto con dosi di droga e soldi. Tradito dal nervosismo; In giro con moto senza assicurazione e un'auto sotto fermo, due sanzioni; Rubato a Merano, ritrovato grazie al Gps a Bressanone: recuperato un monopattino elettrico, scatta la denuncia per un 31enne. Pesaro, lo fermano per un controllo stradale in auto e a casa aveva droga per 8 chili: arrestato 22 anni, lo choc dei genitoriPESARO Il borsone da palestra in camera: dentro la sorpresa. Niente tuta da ginnastica, t-shirt, felpe o pantaloncini ma bensì 8 chili di hashish. E per il giovane scattano le manette. Un arresto che ... corriereadriatico.it Sant'Angelo in Vado, lo fermano per un controllo e scoprono 100 grammi di cocaina nascosta anche in un calzettoVisti i preliminari esiti delle operazioni di controllo, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso il suo domicilio, dove è stato rinvenuto un involucro di cellophane ... corriereadriatico.it Leggo. . Ci sono storie che spezzano il fiato e fermano il tempo. Quella che arriva da Cazzago San Martino, nel bresciano, è una di queste: un incrocio crudele tra la fine di una giovane vita e l'attesa imminente di una nuova. Il 10 aprile scorso, Francesco Viola, facebook Non si fermano i controlli dei Carabinieri lungo il litorale della Capitale. Il bilancio dell’ultima attività a Ostia è di 5 arresti e 11 denunce: 5 per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, 4 per spaccio, una per furto e un’altra per guida senza patente. 9 i s x.com