LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Paltrinieri a Parigi! Cerasuolo migliore al mondo Pilato si qualifica con Bottazzo

La manifestazione di nuoto dei Campionati Italiani 2026 si sta svolgendo con diverse gare e qualificazioni. Tra gli atleti in evidenza, alcuni hanno ottenuto risultati importanti, come la qualificazione di Pilato e Bottazzo. Durante l’evento, anche le prestazioni di Cerasuolo sono state riconosciute come tra le migliori a livello mondiale. La diretta fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutte le competizioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55: Si chiude qui la nostra diretta. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.51: Si chiude così il campionato italiano assoluto con un’ultima giornata interessante marchiata dai risultati di Simone Cerasuolo, primo al mondo nei 50 rana in questa stagione, dal ritorno di Greg Paltrinieri che ha strappato il pass per Parigi, dalla vittoria e pass europeo per Benedetta Pilato che ha il terzo tempo mondiale stagionale e dal biglietto per Parigi staccato da Anita Bottazzo, da una Sara Curtis incontenibile che conquista la sua quarta medaglia d’oro in questa manifestazione battendo Silvia Di Pietro nei 50 farfalla e dalla conferma di Jacopo Barbotti, campione italiano anche nei 400 misti, oltre ai 200 misti 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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