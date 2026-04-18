Alle 17.40 di oggi si è aperta la quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. L'evento si svolge con la presenza di atleti come Paltrinieri, Pilato e Cerasuolo, che sono al centro dell'attenzione. La manifestazione si tiene in una piscina coperta, con gare che coinvolgono nuotatori di diverse regioni italiane. La diretta live permette di seguire tutte le competizioni in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. 11.50: Per questa mattinata è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 18.00 per l’ultima sessione di finali. Buona giornata 11.48: Queste le finaliste dei 50 farfalla: Di Pietro, Curtis, Capretta, Scotto di Carlo, Santambrogio, Ambler, Pignatiello, Tassinario 11.47: Silvia Di Pietro con 26?33 vince l’ultima batteria e fa segnare il miglior tempo delle batterie 11.46: Elena Capretta si impone nella penultima batteria con 26?77 11.45: Sara Curtis sbbriciola il personale e vince la terza batteria dei 50 farfalla con 26?52, davanti a Ambler con 27?11 11.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: fari puntati su Paltrinieri! Attesa per Pilato e Cerasuolo

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