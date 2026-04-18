LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Cerasuolo pimpante Pilato in finale senza spingere

Da oasport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 10.16 si svolge la finale dei 50 rana ai Campionati Italiani di nuoto 2026, con otto nuotatori in gara, tra cui Cerasuolo e altri atleti. Durante la sessione, Cerasuolo si è mostrato molto pimpante, mentre Pilato ha raggiunto la finale senza spingere troppo. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro chiaro degli atleti coinvolti e delle loro performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16: Questi i protagonisti della finale dei 50 rana: Cerasuolo, Mangiamele, Poggio, Saladini, Rizzardi, Mancini, Brambillaschi, Pennetta 10.15: Simone Cerasuolo vince l’ultima batteria con 27?00 che è anche il miglior tempo assoluto, secondo Flavio Mangiamele con 27?14 10.14: Stefano Saladini e Federico Poggio con 27?50 si aggiudicano la penultima batteria a pari merito. Ora Cerasuolo 10.13: Gabriele Mancini si impone nella quarta batteria con 27?64 e va al comando della graduatoria 10.12: La terza batteria va a Gabriele Brambillaschi con 27?73 10.11: Gianluca Pittelli vince la seconda batteria con 28?81 10.🔗 Leggi su Oasport.it

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