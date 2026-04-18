Benvenuti alla diretta della partita tra Irlanda e Italia, seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby. L'incontro si svolge in Irlanda e vede le azzurre impegnate in un'altra trasferta difficile. Seguite con noi gli sviluppi del match, aggiornando in tempo reale sui punti segnati e le azioni più significative. La partita è disponibile in diretta streaming e sarà seguita con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Irlanda e Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Una partita molto attesa, con le due squadre reduci da altrettante sconfitte contro Inghilterra e Francia, ma che hanno mostrato molte note positive. I ko sono arrivati contro le due favorite d’obbligo per il titolo, ma come detto non sono state due sconfitte che hanno solo fatto male. Il 40-7 subito dalle azzurre in Francia nasconde il 5-0 del primo tempo, dove la squadra di Roselli ha giocato alla pari con le transalpine, prima di pagare la fatica nella ripresa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: altra trasferta dura per le azzurre

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