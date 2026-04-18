Si è concluso il match tra Irlanda e Italia nel secondo turno del Sei Nazioni femminile di rugby, con il risultato finale di 57-20 a favore delle irlandesi. Le azzurre hanno mostrato difficoltà in campo e sono riuscite a ottenere solo il bonus offensivo. La partita è stata trasmessa in diretta streaming e ha visto una netta supremazia delle padrone di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce, così, la partita tra Irlanda e Italia, valida per il secondo turno del Sei Nazioni. Poco da salvare per le azzurre, che già nel primo tempo vedono le padrone di casa chiudere il discorso. Male la difesa, malissimo l’attacco con tante palle perse. Da salvare solo le 4 mete segnate, che tolgono lo zero dalla classifica azzurra. Ma la strada è ancora lunga. 78? METAAAAAA BONUSSSSS ITALIAA!!!! Bell’azione azzurra e alla fine è Alyssa D’Incà a segnare la meta del bonus offensivo. Irlanda 57 – Italia 20 75? Tante anche le touche perse dall’Italia in questa ripresa che impediscono alle azzurre di rendersi pericolose 72? Nona meta irlandese, questa volta da pick&go e firmata da Brittany Hogan.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 57-20 finale, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre brutte, si salva solo il bonus

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