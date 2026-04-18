Alle 18:38 le squadre sono entrate in campo per l'inizio del match tra Irlanda e Italia nel Sei Nazioni di rugby femminile 2026. La partita si gioca in diretta e i team si preparano per il calcio d’inizio. La sfida si svolge in un clima di attesa, con entrambi i team pronti a confrontarsi sul campo. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dell’incontro.

18:35 Per l’Irlanda invece ci saranno: 15 Stacey Flood, 14 Béibhinn Parsons, 13 Aoife Dalton, 12 Nancy McGillivray, 11 Robyn O’Connor, 10 Dannah O’Brien, 9 Emily Lane, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King, 6 Brittany Hogan, 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Cliodhna Moloney-MacDonald, 1 Ellena Perry. A disposizione: 16 Neve Jones, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Dorothy Wall, 20 Sam Monaghan, 21 Katie Whelan, 22 Eve Higgins, 23 Anna McGann. 18.30 L’Italia scende in campo con: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Gaia Buso, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Aura Muzzo, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano, 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Elettra Costantini, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: squadre pronte al calcio d’inizio

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